Українців перевірятимуть на грамотність

07/11/2017 Розмір тексту:

«Українське радіо» закликає жителів Тернопільщини написати диктант національної єдності. 9-го листопада відбудеться сімнадцятий за ліком радіодиктант, приурочений Дню української писемності та мови.

Звучатиме диктант на першому каналі «Українського радіо» о 12.30. Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко. Він підготував текст диктанту на замовлення «Українського радіо».

«Текст складатиметься максимально зі 180 слів. Щоб написати диктант, потрібно мати або радіоприймач, або доступ до Інтернету. Оскільки «Українське радіо» мовить також і в онлайні. Диктант, написаний від руки, потрібно буде відіслати 9-го або 10-го листопада на адресу: Київ-1, Хрещатик, 26, індекс – 01001. 11-го листопада буде опубліковано текст диктанту, щоб кожен зміг себе перевірити. А на «Українському радіо» диктанти українців перевірятиме ревізійна комісія. Зазвичай, шукають не помилки в диктантах, а диктанти без помилок», – повідомила координатора акції Аліна Акуленко.

Нагадаємо, перший радіодиктант прозвучав в ефірі 2000-го року до Дня перепоховання Тараса Шевченка у травні.

Софія Романська