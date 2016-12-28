Українців чекає черговий удар по кишенях

28/12/2016 Розмір тексту:

З Нового року може зрости ціна основних продуктів. За прогнозами експертів, після підвищення прожиткового мінімуму так званий борщовий набір дорожчає на 5 – 6%. З наступного року в Україні передбачають більш стрімкі тенденції.

Підприємець Іван Голоднюк вирощує овочі і продає їх одному підприємству за кордон. Чоловік розповідає, що реалізовувати продукцію у нашому місті вкрай невигідно.

«На наших ринках доводиться продавати все за безцінь. Я впевнений у якості своєї продукції, все екологічно чисте і має бути відповідна ціна. Якщо я буду продавати в нас на ринку, то нічого не зароблю. Бо наші ціни дуже низькі. Насправді в Україні проблема в зарплатах. Українці, а особливо жителі Тернопільської області дуже мало заробляють».

Аналітики прогнозують, наступного року продукти з борщового набору можуть подорожчати на 7 – 8 %, більш стрімке зростання ціни прогнозують щодо цукру, хлібобулочних виробів, круп, а також імпортних продуктів.