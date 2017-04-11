Українці платять за газ вдвічі більше від американців і поляків, – Михайло Головко

Не залишаються осторонь гострих суспільних настроїв і «свободівці», які ініціюють акцію «Зупинити тарифний терор».

Початок всеукраїнського руху проти введення абонплати за користування газовими мережами сьогодні анонсували у Тернопільському прес-клубі. Участь у заході взяв і народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко, який зокрема звернув увагу присутніх на те, як відрізняється ціна на газ в Україні від інших, більш економічно розвинених країн.

– За останні роки ситуація на газовому ринку є просто шокуючою для людей, адже ціна за два роки зросла у 18 разів. Більше того, така ціна знищує нашу економіку, обороноздатність і вона є вдвічі більшою, ніж у Сполучених Штатах Америки. Нещодавно я їздив до Сейму в Республіку Польщу і в спілкуванні дізнався, що у поляків ціна теж майже удвічі менша, ніж в Україні, – розповідає Михайло Головко.

Причиною того, що українці зі своїх і так напівпорожніх кишень дістають більше, аніж американці і поляки, є політика антиукраїнської влади.

– Суспільство гідно відреагувало, влада думала зіграти фарс: представник Порошенка Вовк, який був менеджером у Москві на фабриці «Roshen», озвучив ідею введення абонплати, зрозуміло, що такі рішення попередньо узгоджуються з вищим керівництвом, безпосередньо з Президентом. І коли вони побачили реакцію суспільства – розіграли «сценку хороший і поганий поліцейський», ніби Вовк поганий, а Президент – хороший, бо призупиняє дію указу, – говорить «свободівець».

Тепер українці, переконаний Михайло Головко, повинні зробити і другий крок – наполягти на своїй думці і через виборні органи, місцеві ради донести позицію громад до влади.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 квітня, представники політради ВО «Свобода» оголосили про початок загальнодержавної акції «Зупинити тарифний терор» та розповіли про її вияв на Тернопільщині.

А вже найближчий понеділок, позачергова сесія Тернопільської обласної ради стане першим кроком акції «Зупинити тарифний терор», яку ініціюють «свободівці».