“Українське суспільство поки не готове до відкритого ринку землі”, – Микола Люшняк

Народний депутат від фракції БПП Миколи Люшняк вважає, що суспільство поки не готове до ринку землі через економічне становище держави, а українська модель земельної реформи зараз перебуває на стадії удосконалення. Про це він заявив у прямому ефірі каналу «112 Україна».

– Насправді основа земельної реформи вже майже підготовлена, тільки ми маємо розуміти, що сьогодні суспільство не готове до ринку землі. Це пов’язано з економічними умовами, які нині склалися в державі. Так, зараз ми вивчаємо питання наших сусідів, які запровадили ринок землі. Це, насамперед, Польща, в якій такий ринок завжди існував. Також ми розглядаємо досвід Словаччини, яка перейшла з такого самого управління колгоспами у приватну власність, коли була роздана земля. Зараз в процесі збирання інформації і напрацювання нашої української моделі, яка, я думаю, запрацює тоді, коли суспільство дасть свій відгук, – прокоментував Микола Люшняк.