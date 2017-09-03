Україна – Туреччина: знову шабля проти ятагана

02/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні в Харкові збірна України проведе матч відбору до Кубку світу-2018 проти команди Туреччини.

Ще пам’ятний осінній поєдинок цих суперників у Коньї, коли наша команда не змогла втримати перевагу в два голи і дозволила господарям здобути рятівну нічию (2:2). Інтриги додає той факт, що на чолі турків нині – добре знаний в Україні М.Луческу. Кому-кому, а йому вже мають бути добре відомі всі таємниці українського футболу. В тому числі – й можливості гравців нашої збірної. Недаремно, напевно, хитрий румунський коуч добродушно пообіцяв піднести сюрпризи господарям сьогоднішнього матчу. Не забувши додати при цьому, що поважає А.Шевченка. Не поскупився на гречні слова і молодий наставник збірної України, зазначивши, що з повагою ставиться до М.Луческу і навіть бажає йому успіху, але – не в матчі з Україною. Взаємні “комплемани” забудуться з виходом команд на поле і тоді вже з’ясується, чиї ігрові аргументи вагоміші. Хитрість Луческу і затятість його “яничарів” будуть підтримувати дві тисячі турецьких вболівальників на трибунах. Взагалі ж, ця двоматчева “спарка” (5 вересня збірна України зіграє в Ісландії) матиме, можливо, вирішальне значення у визначенні турнірної долі нашої “націоналки”. Чи буде ефективним напад? Чи надійно зіграє захист? Чи суттєво стимулює А.Ярмоленка перехід у “Боруссію”? Он на Ротаня переїзд до Праги одразу вплинув – Руслан почав давати інтерв’ю українською мовою. Наразі ж – прогнози тернопільських шанувальників футболу на матч Україна – Туреччина:

Михайло Дем’янчук, екс-гравець “Ниви” – 2:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Андрій Вацик, власкор УНІАН – 1:0

Ігор Дзюбановський, професор ТДМУ – 0:1

Степан Слюзар, ветеран журналістики – 2:0

Ігор Яворський, головний тренер “Ниви” (Теребовля) – 1:0

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 1:2

Резюме: 1) найбільші оптимісти – професійні футболісти і колеги-журналісти. Серед останніх – і найбільший скептик; 2) прогнозисти-тезки передбачають рахунок в стилі лебедя, рака і щуки.

Ігор Дуда