Україна – Словаччина: оцінки і прогнози

09/09/2018 Розмір тексту:

Сьогодні на безлюдній “Арені Львів” збірна України зустрінеться у матчі Ліги націй з командою Словаччини. Не виключено, що наші футболісти відчують своєрідне deja vu – принаймні, “міцні” слівця у виконанні словаків дуже нагадуватимуть ті, які українці чули декілька днів тому від чехів, адже обидві мови дуже схожі одна на одну. Також подібною є й манера гри обох наших суперників по групі. Разом з цим фахівці оцінюють нинішню команду Словаччини вище, ніж їхніх колишніх співвітчизників. Це в середині 90-х, коли збірна Словаччини лише сформувалася, закваска, висловлюючись мовою одного з героїв Джека Лондона, їхніх сусідів-чехів була значно міцнішою – Недвед, Поборскі, Бергер і їхні партнери були тоді помітною силою в футбольній Європі й навіть у 1996 р. стали її віце-чемпіонами. Але відтоді ота їхня закваска послабшала, і тепер уже Хамшик, Шкртел, Дубравка, Шкриньяр “со товарищи” стоять вище у різних рейтингах і вважаються більш спроможними на якісь досягнення. Чи це справді так – побачимо сьогодні. Зайве казати, що успіх у грі зі словаками суттєво підвищить шанси команди А.Шевченка на перемогу в групі з усіма супутніми дивідендами: переходом у дивізіон А і можливістю боротьби за додаткову путівку на Євро-2020. “Ми з повагою ставимося до збірної Словаччини, чекаємо на таку ж повагу від них”, – так дещо загадково висловився про майбутню гру коуч збірної України. Майже в стилі розмови напідпитку в якійсь забігайлівці… На думку букмекерів, перевагу в сьогоднішньому протистоянні мають українці. Британська контора William Hill приймає ставки на перемогу збірної України з коефіцієнтом 2,00. Ймовірність успіху словаків оцінюється в 3,50. Нічийний підсумок матчу має коефіцієнт 3,20. А ось прогнози на гру Україна – Словаччина від тернопільських футбольних провидців:

Віталій Попович, редактор газети “Номер один” – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:1

Михайло Биць, підприємець – 1:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Роман Петришин, пенсіонер – 1:1

Резюме: віра в перемогу збірної України з деякою ноткою сумніву. Мабуть, згадується домашня поразка 0:1 в першому матчі відбору до Євро-2016.

Ігор Дуда