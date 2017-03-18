Україна може цілком втратити агропромислову галузь, ‒ нардеп Микола Люшняк. ВІДЕО

18/03/2017 Розмір тексту:

Аграрії б’ють на сполох через можливий зрив посівної. Тиждень тому два великі хімічні заводи ПАТ «Рівнеазот» (Рівне) і ПАТ «Азот» (Черкаси) зупинили виробництво азотних добрив, за які аграрні виробники заздалегідь зробили чималу передоплату на 2,5 мільярди гривень.

‒ 6 березня був відкритий ще один фронт проти національних інтересів українського народу, проти продовольчої безпеки нашої держави, проти галузі, яка є основним наповнювачем українського бюджету, наповнювачем валюти, – зазначив під час брифінгу фракції партії «Блок Петра Порошенка» народний депутат Микола Люшняк. – Що означає один день зупинки заводу? Це мільярдні збитки українського народу. Звертаємося з проханням до прем’єр-міністра, до Кабінету Міністрів негайно створити комісію з врегулювання даного питання, щоб заводи буквально з завтрашнього дня почали працювати і забезпечувати добривами наших аграріїв. Тому що ми втратимо галузь. Ми втратимо свою продовольчу безпеку. А це нам ніхто не пробачить.

Заводи ПАТ «Рівнеазот» (Рівне) і ПАТ «Азот» (Черкаси) холдингової компанії Ostchem, яка належитьGroup DF Дмитра Фірташа, припинили роботу через обмеження оператором газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз» газопостачання. Це може призвести до кризи всього агропромислового комплексу, адже посівна кампанія вже на старті. На сьогодні альтернативою аміаку Фірташа є аміак, який постачає Росія. Тому «порошенківці» вимагають вирішення питання не тільки поставки міндобрив і незриву посівної, але і розроблення розумної державної програми, яка дозволить подолати внутрішню монополію виробництва міндобрив та дасть можливість купувати аміак на альтернативних ринках.