Україна – Хорватія: буде “Наша взяла!” чи “Naš je uzeo!”?

09/10/2017 Розмір тексту:

Сьогодні для нашої збірної – черговий (вже котрий) момент істини. І суперник цілком підходящий, такий, що викликає легкий зубний скрегіт. Принаймні, у тих, хто не забув матч play off у Києві в листопаді 1997 року, незарахований “чистісінький” гол Косовського і норвезького арбітра Педерсена, прізвище якого вимовлялося тоді в усіх можливих незензурних варіантах…

Нині ситуація дещо інша: нічия не влаштовує ні нас, ні хорватів, які хоч і посядуть за такого підсумку друге місце, але навряд чи дуже тішитимуться ним, оскільки ризикують виявитися найгіршою другою командою. Нема сумніву, що до своєї безсумнівної майстерності балканці додадуть і весь арсенал футбольних хитрощів, щоб досягти потрібного результату. А також і достатню дозу злості через останні невдачі. А нічию з Фінляндією на власному полі в Хорватії однозначно оцінили як невдачу. І не забарилися із зміною головного тренера – замість Анте Чачіча командою тепер керує Златко Даліч.

Чи могла наша збірна не уподібнюватися поганому студентові і не відтягувати до останнього дня закриття усіх своїх турнірних “хвостів”? Напевно, могла. Пригадуються зараз і нереалізований Коноплянкою пенальті у домашній грі з Ісландією, і виїзні 2:2 з турками після початкових 2:0, і зовсім безвольна гра в Ісландії… Додати б до нашого теперішнього доробку ще отих, як мінімум, 4 втрачені пункти – і завдання на гру з Хорватією, цілком можливо, не стояло б нині в такій безжальній категоричності. Втім, його можливе виконання зовсім не означає приємної релаксації в очікуванні церемонії жеребкування – попереду чергові тортури під назвою play off, а там бозна хто може попастися…

Все ж, давайте розглядати проблеми в міру їхнього виникнення. Сьогодні на порядку денному – матч Україна – Хорватія. Ось які результати прогнозують тернопільські футбольні “мессінги”:

Віктор Уніят, головний редактор газети “Свобода” – 1:0

Михайло Урбанський, фотохудожник – 0:0

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:0 ( заб’є Марлос)

Пітер, студент-медик з Кенії – 0:1

Анатолій Крохмальний, автор і ведучий програм каналу TV-4 – 1:0

Сяргей Чіріч, громадянин Білорусі – 1:2

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ ім.В.Гнатюка – 1:0

Віталій Сидяга, начальник відділу облради – 1:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 0:1

Резюме: передбачення наших краян, загалом, одностайно оптимістичні. Виняток – мій шановний тезко, директор художнього музею і за сумісництвом – затятий футбольний скептик. Кенійський студент після побаченого в Мілані матчу “Інтера” в захопленні від хорвата Перішіча, а в білоруському гостеві, мабуть, заговорила кров балканських предків…

Ігор Дуда