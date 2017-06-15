Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок: нові деталі ДТП за участю нардепа Барни. ВІДЕО

“Зіткнулися автомобіль “Шкода” і трамвай №18. За попередніми даними, автомобіль не надав перевагу трамваю та скоїв зіткнення. За кермом був нардеп від фракції БПП Олег Барна. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок. У трамваї вилетіли шибки, він був в цей час без пасажирів”, – йдеться в повідомленні.
Джерела Цензор.НЕТ також повідомляють, що на площі Перемоги на Skoda Superb саме Олег Барна скоїв зіткнення з трамваєм. В результаті трамвай зійшов з рейок. Політик госпіталізований у 17-ю лікарню, передає видання.
Коментарі (1)
Тернополянин15/06/2017
Підозрюю, що за кермом трамваю була Юлія Тимшенко. Як же ж без неї?