Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок: нові деталі ДТП за участю нардепа Барни. ВІДЕО

15/06/2017 1
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За кермом авто, що врізалося в трамвай у Києві на площі Перемоги, був нардеп Олег Барна.

Про це повідомляє Еспресо-ТV.

“Зіткнулися автомобіль “Шкода” і трамвай №18. За попередніми даними, автомобіль не надав перевагу трамваю та скоїв зіткнення. За кермом був нардеп від фракції БПП Олег Барна. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок. У трамваї вилетіли шибки, він був в цей час без пасажирів”, – йдеться в повідомленні.

Джерела Цензор.НЕТ також повідомляють, що на площі Перемоги на Skoda Superb саме Олег Барна скоїв зіткнення з трамваєм. В результаті трамвай зійшов з рейок. Політик госпіталізований у 17-ю лікарню, передає видання.

Фоторепортаж з місця жахливої ДТП дивіться тут.

Джерело: 112.ua

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Коментарі (1)

Тернополянин

15/06/2017

Підозрюю, що за кермом трамваю була Юлія Тимшенко. Як же ж без неї?

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