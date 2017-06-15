Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок: нові деталі ДТП за участю нардепа Барни. ВІДЕО

15/06/2017 Розмір тексту:

За кермом авто, що врізалося в трамвай у Києві на площі Перемоги, був нардеп Олег Барна.

Про це повідомляє Еспресо-ТV.

“Зіткнулися автомобіль “Шкода” і трамвай №18. За попередніми даними, автомобіль не надав перевагу трамваю та скоїв зіткнення. За кермом був нардеп від фракції БПП Олег Барна. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок. У трамваї вилетіли шибки, він був в цей час без пасажирів”, – йдеться в повідомленні.