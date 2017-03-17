Професійні злодії обікрали за вечір дві квартири

17/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) стосовно групи осіб.

Встановлено, що троє жителів Київської області учора ввечері, шляхом пошкодження серцевини замка заздалегідь підготовленим спеціальним обладнанням, проникли у дві квартири мешканців обласного центру та викрали чуже майно на загальну суму понад 30 000 гривень.

Правоохоронці затримали двох чоловіків та жінку з викраденими речами відразу після вчинення ними злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.