Учні школи мистецтв, їх батьки та вчителі перекрили дорогу. ФОТО, ВІДЕО

13/03/2018 Розмір тексту:

Сьогодні зранку на вулиці Замковій у Тернополі батьки, учні та вчителі школи мистецтв перекрили дорогу.

Кілька десятків осіб ходять по пішохідному переході з плакатами «Нашим дітям школу в Тернополі», «Дати приміщення школі мистецтв». Люди ходять по переході, не даючи проїхати транспорту, і скандують, що вони проти реорганізації школи, а також вигукують «Ми –нова українська школа». Про це пише beztaby.te.ua.

За словами протестуючих, ця акція на підтримку школи мистецтв. Діти, батьки та вчителі переймаються, що школу хочуть насправді закрити, а не реорганізувати. Люди вимагають виділення приміщення школі мистецтв у обласному центрі, адже, вважають, об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом призведе закриття школи мистецтв. Сьогодні 70% учнів навчального закладу – тернополяни і вони не матимуть змоги їздити щодня у Струсів.

Фото і відео Ірини Яремчук, 0352.ua