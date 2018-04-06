Учні шкіл Тернопільського району підготували великодні кошики для захисників України. ФОТО

06/04/2018 Розмір тексту:

33 великодні кошики підготували учні шкіл Тернопільського району для воїнів, які захищають територіальну цілісність України.

«Зібрали для військових гостинці, бо не всі зможуть відсвяткувати Пасху із сім’єю. У кошики поклали великодні смаколики, власноруч виготовлені пряники, а також листівки. Хочемо, щоб бійці відчули нашу увагу», – каже учениця Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Діана.

Акцію організувала Тернопільська районна державна адміністрація спільно із відділом освіти. Школярам, які долучилися до патріотичної ініціативи, вручили подяки.

«Надзвичайно важливо показувати дітям жертовність, зокрема те, що це правильно дарувати доброту і тепло іншим. Великодні кошики школярів – це більше ніж набір продуктів. Це та душевна, дитяча доброта і тепло, яке буде допомагати і підтримувати наших військовослужбовців на передовій», – каже голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий.

Підтримала акцію Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Учасники даної акції – це діти, які переживають і вболівають за нашу країну. Я вірю в те, що любов, з якою вони складали ці кошики, передається бійцям і вони із ще більшою наснагою будуть захищати кордони нашої держави», – зазначає депутат Тернопільської районної ради, керівник секретаріату територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Великодні кошики, сформовані школярами, передали військовослужбовцям 44-ї окремої артилерійської бригади. Із гостинцями керівництво Тернопільського району завітало також до військової частини Національної гвардії.