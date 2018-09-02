Учні однієї з тернопільських шкіл відсвяткували День знань не як усі. ФОТО
У школах Тернопільщини поступово відмовляються від урочистих лінійок на День знань. Учні школи-ліцею №6 провели Перше вересня на природі за різноманітними іграми та квестами.
У більшості тернопільських шкіл відзначили Свято першого дзвоника. День знань відбувся без чиновницьких промов, а подекуди і без урочистих лінійок.
«Дітям дуже сподобалося цьогорічне Перше вересня. Вони танцювали, веселилися, змагалися. І батьки брали участь в іграх разом з ними. У цей день і погода дуже сприяла перебуванню на природі. Загалом ми дуже задоволені. З таким настроєм можна і навчальний рік розпочинати», – каже мама школярки Соломія Терещенко.
Директор навчального закладу Олександр Остапчук розповідає: школа оригінально святкує День знань не вперше. «Ми кожного разу старалися якось урізноманітнити День знань. А цього року вирішили провести його на природі. Діти були дуже активними».
Нагадаємо, відповідно до концепції Нової української школи, навчальні заклади поступово відмовлятимуться від проведення лінійок на День знань.
Софія Романська
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