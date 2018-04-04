Учні четвертої школи уже готові до Великодня. ФОТО

04/04/2018 Розмір тексту:

Великдень, так само, як і Різдво – сімейне свято. Саме у цей час, по-можливості, збирається уся родина разом. І до нього готуються не тільки дорослі, а й діти. Напередодні свят проводиться чимало різних майстер-класів із виготовлення писанок, великодніх віночків, листівок тощо. І діти з радістю беруть участь у таких заходах. Наприклад, учні четвертої тернопільської школи, під час одного із таких заходів, дізналися, як можуть самостійно декорувати свічку, яку кладуть у великодній кошик.

Майстер – клас із декупажу великодньої свічки для них провела завідувач шкільної бібліотеки Оксана Ясьончик. Вона підготувала все необхідне для заходу, а четвертокласникам та класному керівнику залишалося тільки уважно слухати та робити все за інструкцією майстра. Оксана Ясьончик пояснила дітям, що декупаж – це вид прикладного мистецтва, а саме – техніка декорування різних поверхонь за допомогою надрукованих малюнків. Як правило, для декупажу використовують малюнок із паперової серветки.

Спосіб декорування воскової свічки виявився дуже простим. Для цього необхідна свічка, серветка з малюнком на великодню тематику, ножиці, маленька плоска свічечка і металева ложка. Спочатку із серветки необхідно вирізати фрагмент малюнку, який по розміру буде підходити до об’єму свічки та відділити найтонший шар серветки з нанесеним на нього малюнком. Накласти його на поверхню свічки. Після цього треба запалити маленьку свічечку і на її полум’ї розігріти внутрішню сторону ложки. Коли ложка нагріється, то випуклою її стороною прогладити частину прикладеного до свічки малюнку. Від гарячої ложки віск на свічці почне топитися і вкриватиме тонкий паперовий шар. Процедуру із нагріванням ложки і прогладжуванням нею серветки необхідно повторювати до тих пір, поки воском не вкриється весь вирізаний малюнок. Насправді на це не потрібно багато часу, просто частіше необхідно нагрівати ложку, оскільки вона швидко вистигає. Школярі чудово впоралися із завданням. Ретельно вирізали обраний візерунок, а потім захоплено дивувалися тому, як їм вдається «приклеювати» малюнок на свічку. Якщо ж комусь було щось незрозуміло чи потрібна була допомога, то Оксана Ясьончик показувала, що треба зробити і допомагала. У результаті кожен отримав свій власний сувенір, яким сміло можна прикрасити великодній кошик. Оксана Ясьончик, також додала, що таким чином можна оздобити свічечку не тільки до Великодня, а до будь-якого свята, вибравши тільки відповідний тематичний малюнок. І це буде чудовий подарунок, зроблений власними руками.

Виконаною роботою залишились задоволені не тільки діти, а й ініціатор майстер-класу Оксана Ясьончик. Вона відзначила, що діти одразу зрозуміли, що саме необхідно робити і без проблем освоїли цю техніку декорування. Класний керівник 4-А класу Тетяна Водоп’ян зазначила, що учні вже не вперше на заході, який для школярів організовує завідувач бібліотеки, і з радістю прийдуть на наступний.

Ольга Трач

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