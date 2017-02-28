Учень, якого вчитель побив прутом, вважає, що заслужив таке покарання
Герої відео з інтернету, на якому викладач Шумського ПТУ кілька разів лупцює студента-будівельника прутом, визнають справжність ролику, але заперечують серйозність самого інциденту.
На їхню думку побиття та приниження не відбулося, а виховний момент був значно більшою мірою жартом, а не розправою, йдеться в сюжеті ТСН.
“То просто був жарт”, – пояснює майстер виробничого навчання Микола Ямпольський. Учень Іван Кравчук запевняє, що не має жодної претензії до викладача. Напередодні він прогуляв заняття, тому вважає, що покарання заслужив. Боляче при цьому не було, ніяких синців не лишилося, образи ні на кого не має. Однак дирекція училища почала службову перевірку. “Він викладає свій матеріал на високому професійному рівні, таких особливих зауважень до нього не було. Він досить спокійний, врівноважений”, – характеризує викладача заступник директора ПТУ Галина Дмитришин.
Сам Ямпольський каже, що на “дідівські” методи виховання зважився, бо його образило небажання учня йти на заняття. Тепер у ситуації розбиратимуться правоохоронці, які побачили відео в інтернеті та ініціювали розслідування. За фактом побиття підлітка вже відкрито кримінальне провадження.
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Коментарі (2)
Катерина28/02/2017
Слава Богу, що є ще такі викладачі, яким не байдуже, що роблять студенти. Це, на привеликий жаль, залишилися одиниці тих, які змушені у виховному процесі допрацьовувати, в тому числі і за батьків, у вихованні дітей. Якщо є прогалини у вихованні у сім”ї, дитячому садочку, школі, виші – то це повинен обов”язково хтось взяти на себе і методи виховання, як показує практика, повинні бути значно “радикальнішими”, інакше цього студента чекає дитяча кімната в поліції, а згодом колонія для неповнолітніх. Тому такі, як майстер виробничого навчання Микола Ямпольський заслуговує на повагу.
zzz28/02/2017
Краще хай викладають викладачі-пофігісти, яким все одно ходять учні на заняття, чи ні, а нормального викладача-героя відео треба засудити…:))) Ідіоти…