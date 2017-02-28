Учень, якого вчитель побив прутом, вважає, що заслужив таке покарання

28/02/2017 Розмір тексту:

Герої відео з інтернету, на якому викладач Шумського ПТУ кілька разів лупцює студента-будівельника прутом, визнають справжність ролику, але заперечують серйозність самого інциденту.

На їхню думку побиття та приниження не відбулося, а виховний момент був значно більшою мірою жартом, а не розправою, йдеться в сюжеті ТСН.

“То просто був жарт”, – пояснює майстер виробничого навчання Микола Ямпольський. Учень Іван Кравчук запевняє, що не має жодної претензії до викладача. Напередодні він прогуляв заняття, тому вважає, що покарання заслужив. Боляче при цьому не було, ніяких синців не лишилося, образи ні на кого не має. Однак дирекція училища почала службову перевірку. “Він викладає свій матеріал на високому професійному рівні, таких особливих зауважень до нього не було. Він досить спокійний, врівноважений”, – характеризує викладача заступник директора ПТУ Галина Дмитришин.

Сам Ямпольський каже, що на “дідівські” методи виховання зважився, бо його образило небажання учня йти на заняття. Тепер у ситуації розбиратимуться правоохоронці, які побачили відео в інтернеті та ініціювали розслідування. За фактом побиття підлітка вже відкрито кримінальне провадження.

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