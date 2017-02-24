“Участь міжнародних експертів у будівництві ГЕС на Дністрі – зручний елемент для виведення грошей”, – Роман Заставний

24/02/2017 Розмір тексту:

Народний депутат України Роман Заставний розцінює участь міжнародних експертів та міжнародних фінансових інституцій у будівництві ГЕС на Дністрі як зручний елемент для виведення грошей.

Також Роман Заставний пропонує тернополянам показувати своє вболівання за долю Дністра не лише на словах, а й на ділі. Приміром, створити фонд для прибирання узбережжя річки. Прийняти концепцію цільового призначення цього фонду.

В рамках першого проекту депутат пропонує закупити 100 контейнерів для сміття і укласти угоду на його вивіз. За словами парламентаря, з двадцяти населених пунктів на березі Дністра жоден до цього часу не підписав угоду про централізований вивіз сміття.