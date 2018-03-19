Учасники АТО замість землі зможуть отримати гроші

19/03/2018 Розмір тексту:

Отримати грошову компенсацію за земельну ділянку пропонуватимуть учасникам антитерористичної операції. Зараз у Тернополі є близько 900 осіб, які зареєстровані у черзі на отримання землі. Але місто немає таких великих вільних площ, щоб усіх учасників АТО забезпечити ділянками. Тому їм пропонуватимуть альтернативу – гроші. Відповідне рішення прийняли депутати під час сесії 16 березня.

– 15 березня я зустрівся з керівниками усіх громадських організацій учасників АТО, які є в Тернополі, – прокоментував міський голова Сергій Надал. – Ми їм запропоновали цей проект рішення. Суть його втому, що люди мають право у разі бажання отримати замість земельної ділянки компенсацію грошима з міського бюджету. Присутні на зустрічі учасники АТО одноголосно погодилися і запропонували винести це рішення на розгляд депутатів.

Начальник відділу земельних ресурсів міськради Віктор Кібляр пояснив, що розрахунок буде проводитися відповідно до вартості одного метра квадратного земельної ділянки разом з відповідними індексаціями. Так, за шість соток землі, які зазвичай виділяють учаснику АТО, він зможе отримати приблизно 75 тисяч гривень. Якщо відбуватиметься зміна рівня індексації, то, відповідно, ця сума збільшуватиметься.

– Мінус запропонованого проекту рішення в тому, що кошти на компенсацію можна виділяти тільки в межах сум, отриманих від продажу земельних ділянок на аукціоні або право оренди на них, – зазначив депутат Андрій Шкула. – Насправді, ця сума дозволить компенсувати вартість ділянок близько 70 людям в рік з тих коштів, які ми отримуємо. Пропоную доповнити перелік пунктом наступного змісту: кошти отримані від сервітутів наданих у Тернополі. Це близько 95 тисяч гривень в місяць, мова і про тимчасові споруди і про проїзди, будуть спрямовані на виділення компенсації за земельні ділянки учасникам АТО. В рік це близько 20 осіб додатково зможуть отримати компенсацію, якщо вони виявлять таке бажання.

За проект рішення з внесеною пропозицією проголосувало 36 депутатів. На сесії також затвердили проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою відведення земельної ділянки за адресою вулиця Гайова». Йдеться про ділянку під гаражі для учасників АТО. Напередодні сесії Рада АТО погодила перелік людей, які отримають там гаражі, і депутати його підтримали.

Ольга Трач

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