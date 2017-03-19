Кому з тернополян дадуть знижку на комунпослуги

19/03/2017 Розмір тексту:

Учасники добровольчих батальйонів у зоні антитерористичної операції, які зареєстровані у Тернополі, отримають 75% знижки в оплаті комунальних послуг. Щоб скористатися цим правом, необхідно написати відповідну заяву у міській раді.

Кожен учасник АТО, який має тернопільську прописку, може скористатися знижкою в оплаті комунальних послуг. Відтепер таке право є не лише у мобілізованих бійців, а й також у добровольців.

«Нарешті у Тернополі не будуть ділити учасників АТО на мобілізованих і добровольців. Було прийнято рішення про компенсацію з міського бюджету всім бійцям-добровольцям коштами 75% від усіх витрат на комунальні послуги. Виконавчий комітет затвердив порядок подачі документів і порядок виплати таких коштів. Щоб скористатися цим правом учасникам АТО, добровольцям треба написати заяву, а також додати копію посвідчення учасника-добровольця. Також необхідні копії паспортів членів сімей добровольців, а також довідка про склад сім’ї і копії документів про народження дітей», – пояснюють у міській раді.

Скористатися правом знижки в оплаті комунальних послуг можуть також родини воїнів-добровольців. Необхідні кошти для компенсації витрат, закладені у міському бюджеті.