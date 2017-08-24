Учасник АТО вчинив самогубство після розмови з московськими попами в Почаївській Лаврі

22/08/2017 2
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21 серпня близько шостої години ранку до чергової частини відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області і повідомив, що на території Почаївської Лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.

Як повідомляють у поліції, загиблим виявився колишній військовослужбовець, у котрого почались проблеми з психікою після побачених жахіть в районі проведення АТО, де триває неоголошена війна Росії проти України. Зі слів батька, сина він привіз в Почаївську Лавру з надією покращити його психічний стан. Втім, після відвідин святині та бесід з московськими попами військовий покінчив життя самогубством, викинувшись з оглядової галереї Лаври.

Нагадаємо, це вже не перший випадок самогубства українських військовослужбовців після зустрічі зі священиками УПЦ МП. Близько місяця тому на Херсонщині боєць АТО повісився після сповіді у священика УПЦ МП. В даному контексті більш ніж доречною є заборона капеланського служіння московських священиків у підрозділах Збройних сил України, про яку нещодавно повідомив один із керівників Національної гвардії України.

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Коментарі (2)

Віктор

24/08/2017

Звідки в МП священники? Біси вони і є біси. Що в камуфляжі, що в рясах. Батька жаль-не розумна людина, натворив біди.

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