Учасник АТО вчинив самогубство після розмови з московськими попами в Почаївській Лаврі
21 серпня близько шостої години ранку до чергової частини відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області і повідомив, що на території Почаївської Лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.
Як повідомляють у поліції, загиблим виявився колишній військовослужбовець, у котрого почались проблеми з психікою після побачених жахіть в районі проведення АТО, де триває неоголошена війна Росії проти України. Зі слів батька, сина він привіз в Почаївську Лавру з надією покращити його психічний стан. Втім, після відвідин святині та бесід з московськими попами військовий покінчив життя самогубством, викинувшись з оглядової галереї Лаври.
Нагадаємо, це вже не перший випадок самогубства українських військовослужбовців після зустрічі зі священиками УПЦ МП. Близько місяця тому на Херсонщині боєць АТО повісився після сповіді у священика УПЦ МП. В даному контексті більш ніж доречною є заборона капеланського служіння московських священиків у підрозділах Збройних сил України, про яку нещодавно повідомив один із керівників Національної гвардії України.
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Коментарі (2)
Віктор24/08/2017
Звідки в МП священники? Біси вони і є біси. Що в камуфляжі, що в рясах. Батька жаль-не розумна людина, натворив біди.
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