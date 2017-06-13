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У зоокутку в гідропарку народилося оленятко. ФОТО
13/06/2017 1
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Маленьке бембі тішить тернополян у гідропарку «Топільче».
Таке поповнення у зоокутку збільшило кількість відвідувачів парку, пише Терен.
– Бембі лежить з мамою біля самої сітки, – говорить тернополянка Тетяна Йордовська. – Його нічого не лякає. Діти мають можливість роздивитись це чудо зі всіх сторін.
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Коментарі (1)
Igor13/06/2017
В неділю їх було троє. Народились вони ще на початку червня