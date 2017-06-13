У зоокутку в гідропарку народилося оленятко. ФОТО

13/06/2017 Розмір тексту:

Маленьке бембі тішить тернополян у гідропарку «Топільче».

Таке поповнення у зоокутку збільшило кількість відвідувачів парку, пише Терен.

– Бембі лежить з мамою біля самої сітки, – говорить тернополянка Тетяна Йордовська. – Його нічого не лякає. Діти мають можливість роздивитись це чудо зі всіх сторін.