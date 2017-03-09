У жителя Тернопільщини знайшли смертельно небезпечну “іграшку”

09/03/2017 Розмір тексту:

Предмет, за зовнішніми ознаками схожий на гранату, вилучили під час оперативно-профілактичного відпрацювання правоохоронці Зборівського відділення поліції у мешканця району.

Чоловік добровільно здав небезпечний предмет поліцейським. Правоохоронці вилучили його та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідування згідно статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.