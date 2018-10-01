У жителя приміського села знайшли цілий арсенал

01/10/2018 Розмір тексту:

Співробітники Тернопільського районного відділення поліції розпочали кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї щодо 37-річного жителя села Байківці.

Як повідомили у поліції, під час санкціонованого обшуку у чоловіка вилучено гладкоствольну рушницю, пристрій для відстрілу гумових куль, газовий пістолет та понад півсотні патронів.

У рамках профілактичних заходів під умовою назвою «Зброя та вибухівка» поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що житель Байковець без дозвільних документів зберігає зброю та боєприпаси. З’ясувалося, дозволи на рушницю, газовий пістолет та пристрій для відстрілу гумових куль були анульовані ще у квітні цього року у зв’язку з тим, що чоловік був притягнений до кримінальної відповідальності. Поновити документи в такому випадку неможливо, тож байківчанин зобов’язаний був здати арсенал правоохоронцям. Проте цього не зробив.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 ККУ. Вилучені речові докази направлені на експертизу.