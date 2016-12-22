У жителів Тернопільщини з’явиться додатковий вихідний?

22/12/2016 Розмір тексту:

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці одностайно підтримав законопроект про державний вихідний 25 грудня для святкування Різдва Христового. Якщо депутати підтримають цей законопроект на сесії Верховної Ради України, найближчий понеділок буде вихідним.

Цього року Тернопіль буде солідарним з усім світом щодо святкування Різдва Христового. Двадцять п’ятого грудня на Театральній площі в обласному центрі відбудеться Різдвяний концерт за участю представників різних конфесій. Святкування триватиме три дні – за галицькою традицією. «Будемо святкувати народження Спасителя світу разом з усім християнським світом. Святкування триватиме три дні – за галицькою традицією. Отож, починаючи з неділі, двадцять п’ятого грудня о сімнадцятій годині на Театральному майдані Тернополя буде справжня Різдвяна атмосфера. Будемо раді бачити всіх тернополян і гостей міста. Щиро запрошуємо всіх долучатися, будемо разом співати Різдвяні пісні. У програмі заплановані виступи відомих виконавців, а також дітей. Сподіваємося, що Різдвяний настрій принесе нам більше радості і щастя», – каже організатор заходу Олег Саган.

Чимало тернополян підтримують ініціативу щодо святкування Різдва Христового 25-го грудня. За прогнозами аналітиків, спочатку Україна на державному рівні відзначатиме Різдво і 25-го грудня, і сьомого січня, а далі, цілком реальний повний перехід на святкування з усім християнським світом.