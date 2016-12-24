У жителів Тернопільщини найближчими днями може боліти голова

24/12/2016 Розмір тексту:

З двадцять п’ятого грудня Тернопільщина відчуватиме вплив вологих атмосферних фронтів, метеорологи передбачають підвищення атмосферного тиску. Погодні зміни можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей.

За словами метеорологів Укргідрометецентру, найближчими днями справжньої зими зі снігами морозами чекати марно. У західному регіоні передбачають коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. Також можливі опади у вигляді короткочасних дощів і мокрого снігу. «На заході буде хмарно з незначними проясненнями в обідню пору. Можливий мокрий сніг з дощем. Однак опади передбачаються незначні. Температура повітря: вночі 2 – 4 градуси морозу, вдень – від нуля до двох градусів нижче нуля. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, можливі пориви вітру», – повідомила метеоролог Наталія Діденко.

Метеорологи кажуть: наступного тижня в основному зберігатиметься мінусова температура повітря.