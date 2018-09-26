У жовтні у Тернополі може подорожчати вода

26/09/2018 Розмір тексту:

Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для КП «Тернопільводоканал» перебувають на розгляді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На підприємстві очікують, що підвищення вартості їх послуг відбудеться у жовтні. Відповідно до проекту Постанови тернополяни платитимуть за воду на дві гривні більше, ніж зараз – 14,86 гривень за метр кубічний.

– Нові розрахунки тарифу ми подали ще в серпні 2017 року, – зазначає Володимир Кузьма, директор КП «Тернопільводоканал». – Але національна комісія упродовж другої половини 2017 року та першої половини 2018 року працювала нестабільно, багато засідань не відбулося, оскільки не було повноважного складу комісії і вони не могли розглянути наших тарифів. Вже з травня цього року є повноважний склад комісії, ми включені у чергу на перегляд. Процедура перегляду тарифів сильно формалізована, вона передбачає два етапи прийняття рішень, між кожним етапом проходить тривалий термін, двічі проходять громадські слухання і тільки після того Національна комісія може прийняти рішення про остаточний перегляд цін за послугу. Зараз у нас вже на фініші цей процес. Сподіваємось, що з жовтня почне діяти новий тариф. Ми вже анонсували, що орієнтовно вартість наших послуг зросте на 15%.

Із кінця листопада минулого року тернополяни почали платити за воду 12,62 гривні за метр кубічний. Впродовж 2018 року декілька разів піднімалася ціна за електроенергію. Відповідно, витрати комунального підприємства збільшилися, але через те, що нова ціна електроенергії не закладена у тарифі, за дев’ять місяців цього року водоканал заборгував за електроенергію більше 13 мільйонів гривень. Через це ВАТ «Тернопільобленерго» відключило їм електрику в адміністративній будівлі та відділі розрахунків населення.

Володимир Кузьма зазначає, що більшість тернополян вчасно оплачуть платіжки, але є й такі, які мають перед підприємством борги.

– У першій половині року населення, як правило, гірше розраховується за послуги, ніж у другій, – каже Володимир Кузьма. – І в цьому році теж маємо приріст заборгованості населення. Через зміни у політиці держави щодо субсидій, люди також приростили суттєву заборгованість. Ми би дуже просили споживачів не чекати, а своєчасно оплачувати ті рахунки, які ми направляємо. Це вбереже їх від можливих претензій з нашої сторони, судових витрат чи штрафних санкцій, а з другої сторони – суттєво підсилить наші можливості щодо забезпечення своєчасних розрахунків, в тому числі за спожиту електроенергію. Тому звертаємось до всіх споживачів в стислі терміни постаратися закрити ті борги, які у них назбиралися. Це стосується не всіх споживачів, тому що більшість людей розраховується стабільно місяць в місяць, але є певна кількість мешканців, які ці борги збирають. Навіть якщо вони претендують на субсидії, то для того, щоб отримати субсидії їм потрібно закрити заборгованості.

Не виключено, що наступне підняття тарифу за воду буде вже у наступному році. Причому «Тернопільводоканал» клопотатиме, щоб Нацкомісія включила до нього і збитки, які були завдані підприємству у 2018 році через нерентабельність діючого тарифу. Тож, у 2019 послуги водоканалу стануть ще дорожчими.

Ольга Трач