У жахливій аварії в Тернополі постраждали троє людей. ФОТО
20/03/2018 0
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Сьогодні, 20 березня, на вулиці Тролейбусній у Тернополі трапилася аварія, у якій постраждали люди.
Автомобіль марки Volkswagen виїжджав із прилеглої території та не надав перевагу в русі авто Mitsubishi, яке рухалося головною дорогою. При зіткненні постраждали троє людей. 49-річна жінка та її 20-річний син – пасажири – Mitsubishi та 30-річна пасажирка авто Volkswagen. Усіх трьох постраждалих відразу доправили у лікарню, повідомляє Терен.
Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії.
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