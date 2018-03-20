У жахливій аварії в Тернополі постраждали троє людей. ФОТО

20/03/2018 Розмір тексту:

Сьогодні, 20 березня, на вулиці Тролейбусній у Тернополі трапилася аварія, у якій постраждали люди.

Автомобіль марки Volkswagen виїжджав із прилеглої території та не надав перевагу в русі авто Mitsubishi, яке рухалося головною дорогою. При зіткненні постраждали троє людей. 49-річна жінка та її 20-річний син – пасажири – Mitsubishi та 30-річна пасажирка авто Volkswagen. Усіх трьох постраждалих відразу доправили у лікарню, повідомляє Терен.

Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії.