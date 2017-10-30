У жахливій аварії на Тернопільщині загинув водій. Його маленька дитина у лікарні у важкому стані. ФОТО

30/10/2017 Розмір тексту:

Одна людина загинула, а маленьку дитину у важкому стані бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Усе це – результат дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася близько 10 години 30 жовтня на Теребовлянщині, неподалік села Плебанівка. На трасі Доманово-Ковель-чернівці-Тереблечене розминулися іномарка та вантажівка.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF. Механічні ушкодження отримав й третій автомобіль, який проїжджав повз аварію. У транспорті лише побите вікно, пасажири та водій не постраждали.

Кермувальник з Ford(у) загинув на місці автопригоди. Його малолітню дитину у важкому стані доправили до лікарні, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.