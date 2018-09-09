У жахливій аварії на Тернопільщині загинув молодий футболіст і його друг
У жахливій аварії, яка сталася 7 вересня неподалік Зборова, загинув гравець Зборівської ФК “Колос” Сергій Лис.
Про це у “Фейсбуці” повідомила Леся Голояд.
“Дуже боляче втрачати молодих і перспективних людей, які були сповнені жагою до життя та мали ще так багато мрій і планів. Останній матч разом із Сергієм “Колос” зіграв у середу, вони перемогли”, – написала дівчина.
Також у страшній ДТП не стало активного вболівальника “Колосу”, друга і батька, зборівчанина Володимира Комара.
“Співчуття родинам, друзям, спортивним колегам – це раптова і страшна для усіх втрата”, – йдеться у дописі.
Читайте також:
Двоє загиблих, один травмований: жахлива аварія на Тернопільщині. ФОТО
У жахливій аварії на Тернопільщині загинули двоє людей. ФОТО
Додати свій коментар
Головні новини
- У Тернополі в одному місці сталося дві аварії поспіль. Четверо потерпілих
- На Тернопільщині шукають порушника, який спалював сміття і обматюкав інспекторів
- Дитина здорова, поки не починають літати літаки над хатами: на Тернопільщині селяни скаржаться на фермерів. ВІДЕО
- У Тернополі на дівчат “полює” збоченець, котрий вистежує жертв на зупинках. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...