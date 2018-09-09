У жахливій аварії на Тернопільщині загинув молодий футболіст і його друг

09/09/2018 Розмір тексту:

У жахливій аварії, яка сталася 7 вересня неподалік Зборова, загинув гравець Зборівської ФК “Колос” Сергій Лис.

Про це у “Фейсбуці” повідомила Леся Голояд.

“Дуже боляче втрачати молодих і перспективних людей, які були сповнені жагою до життя та мали ще так багато мрій і планів. Останній матч разом із Сергієм “Колос” зіграв у середу, вони перемогли”, – написала дівчина.

Також у страшній ДТП не стало активного вболівальника “Колосу”, друга і батька, зборівчанина Володимира Комара.

“Співчуття родинам, друзям, спортивним колегам – це раптова і страшна для усіх втрата”, – йдеться у дописі.

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