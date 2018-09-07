У жахливій аварії на Тернопільщині загинули двоє людей. ФОТО

07/09/2018 0
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7 вересня в 6 годині ранку поблизу Зборова трапилась смертельна ДТП.

Як повідомляє tenews.org.ua, зіткнулися “Mitsubishi Outlander” і “Volkswagen Golf”. Один із водіїв не справився з керіванням і виїхав на зустрічну смугу.

Водій і пасажир одного автомобіля загинули, – повідомляє речник поліції області Оксана Смільська. – Водій іншого автомобіля травмований. Його госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Він у важкому стані.

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