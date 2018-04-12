У жахливій аварії на Тернопільщині травмувалися троє іноземців та п’ятеро українців. ФОТО

12/04/2018 Розмір тексту:

11 квітня близько 21:20 неподалік села Будки Кременецького району не розминулося два автомобіля. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Renault Megane.

На момент автопригоди у кожному автомобілі перебувало по четверо осіб. В Renault – троє громадян Словацької Республіки та українка із Закарпаття. У іншій автівці четверо місцевих жителів.

З місця дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доправили восьмеро людей, а госпіталізували сім. У потерпілих травми середньої та легкої тяжкості – струс головного мозку, відкриті й закриті переломи ніг та плечових кісток, травми живота та шиї.

На місці події працювала експертно-криміналістична лабораторія Тернопільського НДЕКЦ, слідчо-оперативна група ГУНП та Кременецького відділу поліції. У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.