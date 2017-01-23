У жахливій аварії на Прикарпатті постраждали мешканці Тернопільщини. ВІДЕО
23/01/2017 0
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Одна людина загинула і семеро травмовані внаслідок аварії на Прикарпатті.
Там зіткнулися мінівен та рейсовий автобус сполученням Івано-Франківськ – Луцьк, ідеться в сюжеті ТСН.
Легковик раптово виїхав на зустрічну смугу перед автобусом. Удар був такої сили, що обидва транспортні засоби викинуло з дороги. Усі потерпілі – це пасажири мінівена, жителі Тернопільщини. Серед них і 6-річна дитина. Пасажирові, що загинув, був 51 рік.
Водій відбувся забиттями. Лікарям, які його оглядали, він розповів, що дорога була дуже слизькою, машину занесло, почало крутити та кинуло під автобус.
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Водій зі своїм авто