У жахливій аварії на Прикарпатті постраждали мешканці Тернопільщини. ВІДЕО

23/01/2017 Розмір тексту:

Одна людина загинула і семеро травмовані внаслідок аварії на Прикарпатті.

Там зіткнулися мінівен та рейсовий автобус сполученням Івано-Франківськ – Луцьк, ідеться в сюжеті ТСН.

Легковик раптово виїхав на зустрічну смугу перед автобусом. Удар був такої сили, що обидва транспортні засоби викинуло з дороги. Усі потерпілі – це пасажири мінівена, жителі Тернопільщини. Серед них і 6-річна дитина. Пасажирові, що загинув, був 51 рік.

Водій відбувся забиттями. Лікарям, які його оглядали, він розповів, що дорога була дуже слизькою, машину занесло, почало крутити та кинуло під автобус.