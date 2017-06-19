У Зборові “перетрусять” поліцію через побори на дорогах

19/06/2017 Розмір тексту:

Провести службове розслідування щодо дій працівників Зборівського відділення поліції доручив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Мешканці краю у соцмережах оприлюднили інформацію про те, що двоє поліцейських займалися поборами на дорозі.

Особи працівників поліції встановлені. У понеділок, 19 червня, за цим фактом розпочалося службове розслідування.

Його проводить інспекція по особовому складу управління кадрового забезпечення. Відповідно до результатів перевірки, вирішуватиметься питання про подальше перебування поліцейських на займаних посадах.

Олександр Богомол вдячний небайдужим мешканцям краю за принципову позицію і за поміч у тому, що допомагають виявляти та боротися з недобросовісними працівниками поліції.