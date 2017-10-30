У Зборові на виборах переміг діючий мер
29-річний Руслан Максимів підтвердив повноваження міського голови на перших виборах до Зборівської міської ОТГ, яка тепер, крім райцентру, включає навколишні села Зборова та два населених пункти Козівщини.
За попередніми даними, Максимів набрав більше половини голосів. Друге місце посів висуванець “Батьківщини” Олександр Парацій.
Натомість за партійними списками перемогу здобула Аграрна партія. Попередні дані свідчать, що аграрії будуть мати найбільшу кількість мандатів у міській раді. Друге місце у БПП, третє – у “Батьківщини”. Також проходять 5% бар’єр “Свобода” і “Самопоміч”.
Незважаючи на перемогу Максиміва, що був висуванцем партії влади, поразка БПП за партійними списками може негативно вплинути на шанси залишитись на посаді голови Зборівської РДА Ігоря Яворського. Напередодні виборів у районі виник гучний скандал між топ-посадовцями.
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Коментарі (1)
Бандерлог30/10/2017
Надіємось на зроблений євро заїзд в місто з обїздної на вулицю Млиновецьку, Грушевського, Надії, Заводську. А то четверть міста товчеться через центральну вулицю. Заїзди в місто окрема болячка. Підприємцям які у місті починаючи від двох братів і до торгового – дозволити підвоз товару тільки після 24.00 і до 6 год. ранку. Як у цивілізованих містах. І саме головне докажіть що ви ЧОЛОВІКИ – нарешті зробіть туалет у “соцзабезі”, щоб жіночки не бігали зимою на вулицю.