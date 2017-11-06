У Зборові на стовпах досі висить політична агітація?

06/11/2017 Розмір тексту:

Жителі обурені, адже вся реклама, якою перед виборами обліплювали вільні куточки і досі залишається, бо прибрати її нікому.

Пройшов тиждень після виборів в ОТГ, а агітаційні реклами, які у Зборові поналіплювали на слупи і досі не забрали. Місцеві мешканці у спільноті «Зборів – місто моєї мрії» обурюються.

– Як і очікувалось… Ліпити було кому, а прибрати ні. Приберіть за собою будь ласка на вул. Вербовій, вже тиждень як вибори пройшли. На інших вулицях, мабуть, ситуація аналогічна…

Якщо хтось бачить порушення благоустрою не залежно від партій – скидайте фото. Місто має бути чистим, а «партійці» мали б показувати приклад, раз хочуть бути депутатами… – пишуть у соціальній мережі facebook.

Джерело: Терен