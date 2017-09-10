У Зборові – мишачі бої за владу

08/09/2017 Розмір тексту:

Справжній скандал розгорівся у владній верхівці Зборівського району. Перший заступник голови РДА Михайло Бігус вступив у публічну перепалку з головою районної адміністрації Ігорем Яворським.

Свої стосунки державні службовці з’ясовують у Facebook.

“З боку голови районної державної адміністрації пана Я-ВОР-ського чиниться на мене тиск з метою примусити звільнитися із займаної посади… Я два з половиною роки працював з ним, терпів, думав зміниться, але коли посмів заперечити, бо він захотів віддати земельну ділянку біля Козацької могили під город (0,2 га) для якогось хлопа з Козови, то на мене почався тиск і переслідування, щоб мене звільнити з роботи”, – написав Бігус.

Очевидно, що вчинок Бігуса продиктований розпорядженням Яворського про початок дисциплінарного провадження щодо нього. Натомість Бігус вважає це переслідуванням. Мовляв, тому що відмовився підписати розпорядження про закріплення земельної ділянки площею 0,2га для жителя чужого Козівського району. Ця ділянка знаходиться поблизу львівської траси поруч з історичною пам’яткою – козацькою могилою часів Богдана Хмельницького. Для колишнього історика та археолога Бігуса це неприпустимо.

У свою чергу Яворський назвав дії Бігуса передвиборчою технологією.

“Бігус вирішив балатуватись до вказаної ради від однієї з партій, от і придумав ідею-скандал, щоб хоча б якось запамятатись виборцям! Що стосується земельних питань – РДА не виділяє землі і не погоджує земельні ділянки!!! Дане розпорядження стосується проведення інвентаризації земельної ділянки-простіше, включення її у загальну кадастрову карту України! Своїм розпорядженням я відреагував лишень на звернення громадянина і все!” – прокоментував він.

Як би там не було – конфлікт двох посадовців сколихнув місцевий істеблішмент. За Михайла Бігуса вступився принциповий лідер “Самооборони Майдану” Іван Ковалик.

“Якщо хтось думає, що так просто діяти проти патріотів виторгувавши по квоті собі “район”, той глибоко помиляється!!! Завтра їдемо в Зборів, там і розберемо цю ситуацію”, – написав Ковалик.

А сьогодні розборонювати “когутів” має сам Степан Барна.

Цікаво, що все це відбувається на фоні початку мерської кампанії у Зборові, які відбудуться 29 жовтня. Не виключено, що фігуранти скандалу візьмуть у ній участь, але вже по різні боки барикад.