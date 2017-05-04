У зборівського наркодилера вилучили цілу торбу дурману. ФОТО

04/05/2017 Розмір тексту:

Більше двох кілограмів макової соломки вилучили оперативники у жителя Зборівського району. Чоловік впродовж тривалого часу заготовляв та реалізовував наркосировину.

За словами Михайла Димиди, керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області, клієнтами зборівчанина були наркозалежні мешканці Тернополя та області. За двохсотграмову склянку просив 250 гривень. Для клієнтів, які купували велику партію товару, робив знижки.

За один раз наркоторговець міг продати від десяти до п’ятдесяти склянок товару.

Правоохоронці тривалий час відстежували діяльність “підприємця”. 27 квітня працівники підрозділу здійснили оперативну закупку. Вони придбали у чоловіка 5 склянок макової соломки. Зі знижкою покупка обійшлася оперативникам у 1200 гривень. У момент продажу, на гарячому, жителя Зборівщини і затримали. Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні продавця поліцейські вилучили більше двох кілограм сушеної сировини.

Оперативники встановлюють звідки наркоторговець отримував маковиння. Одна з версій, яку відпрацьовують працівники підрозділу протидії наркозлочинності, це закупка макової соломки у місцевого населення.

Михайло Димида каже, що наркоторговець неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вживання та продаж наркотиків. Наразі чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Йому інкримінують статтю 307 частину ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.