У Збаражі змагалися спортсмени з шести країн. ФОТО

03/10/2017 Розмір тексту:

У Збаражі відбулися міжнародні змагання з вільної боротьби. Турнір присвячений пам’яті майстрів спорту Олександра Короля та Назарія Бойка. Проводять такі змагання вже чотирнадцятий раз.

Цього року у змаганнях взяло участь 227 спортсменів, серед них – представники Польщі, Німеччини, Азербайджану, Словаччини, Молдови, Білорусі.

«Це традиційні змагання міжнародного рівня. До нас з’їжджаються борці з різних країн світу. Цього року ми їх поділили на 35 команд. А загальна кількість учасників – 227. Радує той факт, що кількість учасників постійно зростає. Ми приймаємо все більше іноземців», – каже тренер Збаразької ДЮСШ Євгеній Король.

Спортсмени із-за кордону кажуть, що в Україні вільна боротьба більш розвинена. Відтак вони приїжджають, щоб переймати досвід наших спортсменів.

«Дуже багато дітей хоче займатися вільною боротьбою. Це радує, що дітей так захоплює спорт. Але для нас залишається великим викликом слабка спортивна інфраструктура. Бачимо, що зал, у якому відбуваються змагання затісний. Ми готуємо проект для будівництва великого спортивного комплексу. Це проект досить масштабний. Вартість – вісім мільйонів гривень. Сподіваюся, що роботи розпочнуться у наступному році», – відзначає міський голова Збаража Роман Полікровський.

Коли дочекаються місцеві спортсмени нового спортивного комплексу, питання залишається відкритим.

Софія Романська