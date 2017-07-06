У Збаражі встановили дорожні знаки, які світяться вночі. ВІДЕО

06/07/2017 1
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У Збаражі ходити пішохідним переходом вночі тепер цікавіше, ніж вдень.

Днями на одній з вулиць міста встановили нові знаки дорожнього руху. Вони світяться в темну пору доби, а коли пішохід переходить дорогу – починають миготіти.

Детільніше – в сюжеті ІНТБ.

 

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Коментарі (1)

Авторитарний

06/07/2017

Плюс за ідею! Якби такі знаки ще в інших містах…Може тоді б смертей на дорогах було менше.

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