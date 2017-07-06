У Збаражі встановили дорожні знаки, які світяться вночі. ВІДЕО
06/07/2017 1
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У Збаражі ходити пішохідним переходом вночі тепер цікавіше, ніж вдень.
Днями на одній з вулиць міста встановили нові знаки дорожнього руху. Вони світяться в темну пору доби, а коли пішохід переходить дорогу – починають миготіти.
Детільніше – в сюжеті ІНТБ.
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Коментарі (1)
Авторитарний06/07/2017
Плюс за ідею! Якби такі знаки ще в інших містах…Може тоді б смертей на дорогах було менше.