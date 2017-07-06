У Збаражі встановили дорожні знаки, які світяться вночі. ВІДЕО

06/07/2017 Розмір тексту:

У Збаражі ходити пішохідним переходом вночі тепер цікавіше, ніж вдень.

Днями на одній з вулиць міста встановили нові знаки дорожнього руху. Вони світяться в темну пору доби, а коли пішохід переходить дорогу – починають миготіти.

Детільніше – в сюжеті ІНТБ.