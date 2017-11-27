У Збаражі відновлено роботу горілчаного заводу

27/11/2017 Розмір тексту:

У Збаражі офіційно відновлено роботу заводу, започаткованого ще у 1946 рооці, де на той час вироблялися виноградні, плодово-ягідні вина, соки, морси, мармелад, зефір, лікеро-горілчані вироби. Тривалий час завод не експлуатувався у зв’язку з відсутністю у держави коштів на реконструкцію, на заміну застарілого обладнання, будівель і споруд, які стали непридатними.

Сьогодні ж завод оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє виготовляти продукцію практично без участі людини та є показником високого стандарту якості ТМ “Калганоф”. Особливістю підприємства є також наявність власної артезіанської свердловини глибиною 70 метрів, що розташована на території заводу. Експерти кажуть, що якість води для приготування горілки — один з найголовніших елементів.

До урочистого відкриття оновленого «Збаразького Горілчаного Заводу» долучилися голова обласної ради Віктор Овчарук, голова ОДА Степан Барна, Народні депутати України Сергій Лабазюк та Ігор Побер.

«Сьогодні ми стаємо свідками того, як Тернопільська область стає на стежку повернення до того стану, коли вона займала четверте місце в Україні за показниками виготовлення спирту. Відкриття та реконструкція таких підприємств є явищем позитивним., адже веде за собою створення робочих місць, сплату податку та, відповідно, поповнення обласного бюджету. Особливо це актуально в нашій аграрній області, де є велика кількість необхідної та якісної сировини», – зазначив Віктор Овчарук.