У Збаражі побилися депутати: поліцію викликали тричі

18/11/2017 Розмір тексту:

Вчора відбулася сесія міської ради Збаража. Подія «ознаменувалася» одразу трьома зверненнями до поліції.

Спочатку заяву про те, що його не допускають до сесійної зали написав депутат однієї з політичних фракцій, згодом надійшло звернення від народного обранця Верховної Ради та депутата обласної ради про те, що в ході інциденту до них було застосовано фізичну силу.

Як повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, поліцейські, що забезпечували охорону публічної безпеки, в політичний процес не втручалися, та коли почався конфлікт, намагалися заспокоїти опонентів.

Непорозуміння виникло через те, що депутати однієї з політичних сил хотіли не допустити до сесійної зали свого колегу, мовляв, той зрадив інтереси фракції. На вході до приміщення перебували депутат Верховної Ради та депутат обласної ради. В момент, коли обранець міської ради проривався до зали, й стався конфлікт.

За усіма зверненнями триває перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Фото: Політичний Збараж