У Збаражі побилися депутати: поліцію викликали тричі
Вчора відбулася сесія міської ради Збаража. Подія «ознаменувалася» одразу трьома зверненнями до поліції.
Спочатку заяву про те, що його не допускають до сесійної зали написав депутат однієї з політичних фракцій, згодом надійшло звернення від народного обранця Верховної Ради та депутата обласної ради про те, що в ході інциденту до них було застосовано фізичну силу.
Як повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, поліцейські, що забезпечували охорону публічної безпеки, в політичний процес не втручалися, та коли почався конфлікт, намагалися заспокоїти опонентів.
Непорозуміння виникло через те, що депутати однієї з політичних сил хотіли не допустити до сесійної зали свого колегу, мовляв, той зрадив інтереси фракції. На вході до приміщення перебували депутат Верховної Ради та депутат обласної ради. В момент, коли обранець міської ради проривався до зали, й стався конфлікт.
За усіма зверненнями триває перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Фото: Політичний Збараж
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