У Збаражі підраховують збитки від пожежі на базі спиртозаводу

27/06/2018 Розмір тексту:

У Збаражі підраховують втрати внаслідок пожежі на спиртовій базі. Наразі на місці пожежі працює спеціальна комісія на чолі з міським головою Романом Полікровським та підраховує збитки. Жителям Збаража, будівлі яких пошкодила пожежа, обіцяють компенсувати втрати.

Як повідомив заступник директора спиртзаводу Ігор Голяс, на місці пожежі продовжують відкачувати із цистерн біоетанол. Уже вивезли понад 150 тонн цієї речовини. Опісля розпочнуть огляд події правоохоронці. Також керівництво заводу обіцяє компенсувати людям збитки внаслідок пожежі.

За інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій процес відкачування біоетанолу загрози для місцевих жителів не становить.

«Наразі причин для хвилювання немає. Однак під час пожежі рівень небезпеки був досить високий, оскільки ми не мали інформації про обсяг небезпечної речовини на складах. Від високої температури під час пожежі постраждали не лише прилеглі будинки, а й обладнання зі спиртової бази. Дотепер чергують на місці пожежні підрозділи, які забезпечують пожежну безпеку під час зливу залишків біоетанолу», – каже начальник управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей.

Нагадаємо, подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточну причину обіцяють загоряння обіцяють повідомити по завершенню розслідування. А поки рятувальники лише наголошують на порушенні техніки безпеки.

Софія Романська

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