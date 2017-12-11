У Збаражі оселилися “новорічні” олені. ФОТО

Спочатку святкову ілюмінацію почали облаштовувати в парку Бурляя, де прикрасили дерева, повідомляє сайт Тернополяни. Згодом міський голова Збаража Роман Полікровський у Facebook опублікував ще декілька фото передсвяткового Збаража.

В мережі жителі міста дякують меру за цю красу, однак люди переживають, що вандали можуть понищити її. “Ставте одразу охорону, а то перші п’янки і дані витвори мистецтва будуть знищені”, “Дуже гарно. Але ще б люди цiнили ту красу. А то завжди знайдеться бидло, якому аби зробити шкоду”, – коментують користувачі.