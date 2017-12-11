У Збаражі оселилися “новорічні” олені. ФОТО

11/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У мережі Facebook популярності набувають фотографії святкової ілюмінації в місті Збараж. В райцентрі “кипить” робота – місто прикрашають до новорічно-різдвяних свят. 

Спочатку святкову ілюмінацію почали облаштовувати в парку Бурляя, де прикрасили дерева, повідомляє сайт Тернополяни. Згодом міський голова Збаража Роман Полікровський у Facebook опублікував ще декілька фото передсвяткового Збаража.

В мережі жителі міста дякують меру за цю красу, однак люди переживають, що вандали можуть понищити її. “Ставте одразу охорону, а то перші п’янки і дані витвори мистецтва будуть знищені”, “Дуже гарно. Але ще б люди цiнили ту красу. А то завжди знайдеться бидло, якому аби зробити шкоду”, – коментують користувачі.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,306 / 10.43m