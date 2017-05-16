У Збаражі організували масовий велопробіг. ФОТО

16/05/2017 Розмір тексту:

Масовий велопробіг організували у Збаражі. Акцію приурочили Тижню молоді. Приєдналося чимало дітей, а також літніх людей.

На Тернопільщині взялися популяризувати велосипедний спорт, а також здоровий спосіб життя. Проведення велопробігу розпочали зі Збаража. Аналогічні акції заплановані й в інших районних центрах, а також у Тернополі.

«Ми хочемо, що велосипедний спорт ставав все більш популярний. Зараз молодь цікавиться цим. Але необхідно також створити умови для того, щоб більше людей пересіли на велосипеди. Нам потрібні велосипедні доріжки, а також стоянки. Хочеться, щоб цим зайнялася наша влада. Певні кроки у цьому напрямку вже є, але переважно у більших містах. Ми маємо зрозуміти, що рух на велосипеді – це дуже гарно, це здорово і прекрасно», – каже співорганізатор акції Ірина Бойко.

До слова, у Тернополі також був запланований велопробіг з нагоди Тижня молоді, але його провести не дозволила погода. Тож акцію перенесли на невизначений термін.

Софія Романська