У Збаражі обіцяють по 1500 гривень кожному, хто візьме додому безпритульну собаку

24/03/2018 Розмір тексту:

Півтори тисячі гривень за прийняття безпритульного собаки можна отримати у Збаражі. Міська рада затвердила програму “Регулювання чисельності безпритульних тварин”, яка передбачає виділення грошей жителям міста, які приютять чотирилапих. Також серед аспектів програми – стерилізація та чипування собак.

Проблема з безпритульними собаками загострюється щовесни. В області почастішали випадки, коли собаки кусають звичайних перехожих. Вирішити цю проблему взялися у Збаражі. На сесії міської ради затвердили програму, яка передбачає комплексне вирішення проблеми. Долучитися до її реалізації може кожен житель містечка.

«Ми на сесії прийняли цілу програму вирішення проблеми з безпритульними собаками. Зокрема йдеться про виділення 1500 гривень кожному, хто візьме тварину додому. Зараз, дуже багато людей, які позиціонують себе, як захисники тварин, але вони роблять це тільки на словах. Ми пропонуємо захистити безпритульних тварин на ділі. Пропонуємо всім, хто бореться за права тварин – взяти собаку додому та отримати гроші на її утримання. Півтори тисячі – це невелика сума, але цих грошей має вистачити на деякий час, щоб утримувати собаку. Сподіваємося, що це стане шляхом вирішення проблеми з безпритульними собаками», – відзначив міський голова Збаража Роман Полікровський.

У Збаражі сподіваються, що їхня ініціатива зацікавить і жителів інших міст нашого регіону.

Софія Романська