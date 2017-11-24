У Збаражі обікрали людей на поминках

24/11/2017 Розмір тексту:

До поліцейських Збаразького відділення поліції із заявами про крадіжки верхнього одягу звернулися одночасно двоє людей. Чоловіча шкіряна куртка і жіноче пальто пропали з роздягальні одного з місцевих ресторанів.

Зі слів потерпілих, того дня вони були в громадському закладі на поминальному обіді, а коли прийшов час іти додому, 67-річний чоловік не знайшов у гардеробній шкіряної куртки, а 69-річна жінка – пальта.

Як з’ясувалося, до відвідувачів ресторану того дня примкнув 36-річний збаражчанин. До зали не пішов, а от в роздягальні погосподарював. Адміністратор закладу подумав, що молодий чоловік – один з учасників поминального обіду, тому не звернув уваги, що той затримався в гардеробному приміщенні.

Злодійство раніше судимого збаражчанина задокументували камери відеоспостереження, встановлені в ресторані, ще один доказ причетності зловмисника до злочину – вилучений одяг, який той планував продати, та не встиг.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 185 КК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.