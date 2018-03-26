У Збаражі горів “Фольксваген”. ФОТО
26/03/2018 0
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25 березня о 17:14 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у місті Збараж.
На виклик направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю встановили, що загорання виникло у моторному відсіці легкового автомобіля «Volkswagen Passat».
Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС уже о 17:21 загорання локалізували, а о 17:25 – ліквідували.
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