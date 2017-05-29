У Збаражі були масові “розбірки” зі стріляниною?

29/05/2017 Розмір тексту:

25 травня в Збаражі лунала стрілянина. За словами очевидців, група в кілька десятків молодиків на автомобілях із закордонною реєстрацією прибули в місто для рейдерського захоплення.

Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті «Політичний Збараж»

— Близько першої години ночі в районі залізничного переїзду було чути стрілянину. За кілька годин по тому стріляли вже десь біля костелу. За словами очевидців, які побажали залишитися невідомими, група в кілька десятків молодиків на автомобілях із закордонною реєстрацією прибули в наше місто для рейдерського захоплення. В їх числі були грузини та місцеві особи причетні до злочинного світу. Більше того, помічено в співпраці із кримінальниками поліціянта із місцевого райвідділу. “Пан офіцер” діяв в спілці із чужаками не гірше ніж окремі поліціянти в Дніпропетровську із тітушками 9-го травня. Тільки завдяки щасливій обставині обійшлося без великої крові, бо кілька збаразьких атовців рішучими діями не дали розвинутися конфлікту, — йдеться у групі «Політичний Збараж”

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