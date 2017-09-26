У Зарваниці педагоги з усієї України зустрінуться з міністром освіти

26/09/2017 Розмір тексту:

30 вересня у Марійському духовному центрі відбудеться сьома професійна проща з нагоди дня працівників освіти. У Зарваниці очікують освітян з різних регіонів України, а також запланована зустріч з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.

Організатори очікують, що участь у прощі візьмуть сотні педагогів з різних регіонів України.

«Проща – це особливий час. Думаю, провести день працівника освіти у Зарваниці – це дуже важливо для будь-якого педагога. Це буде час молитви, спілкування один з одним, а також будуть екскурсії. Зокрема на дванадцяту годину запланована панахида за всіх, хто віддав життя за волю і незалежність України. Потім з дванадцятої до тринадцятої години відбудеться зустріч з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. Вона відповідатиме на всі важливі питання освітян, разом шукатимуть відповіді на проблеми, які хвилюють. А з чотирнадцятої години запланована Хресна хода, також відвідаємо купелі святої Анни, а з 15.30 – поклоніння Чудотворній іконі Зарваницької Матері Божої», – відзначив голова ради профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов.

Нагадаємо, це вже сьома професійна проща у Зарваниці цього року.

Софія Романська