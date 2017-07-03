У Зарваниці очікують два мільйони прочан

03/07/2017 Розмір тексту:

Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 14-16 липня. Цьогоріч проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 150-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого і молитві за мир та цілісність України.

Щороку тисячі паломників відвідують Марійський духовний центр у Зарваниці. Але найчисельнішою є Всеукраїнська проща, яка цьогоріч є Загальнонаціональною, як і минулого року.

Традиційно з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю у понад тисячу осіб. Збір паломників відбудеться вранці у п’ятницю, 14 липня поблизу Катедрального собору. О 8.30 — колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватиме колона міліції та медичних працівників. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с.Струсів).

В суботу, 15 липня на околиці м. Бучач відбудеться зустріч Блаженнішого Патріарха Сватославата кардинала Леонардо Сандрі, похід зі свічками до чудотворного місця. У неділю — Архієрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики, привітання владик.

Загалом щороку з травня по жовтень Зарваницю відвідують близько 2 млн. прочан.